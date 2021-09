Tvůrci promluvili o mikrotransakcích v marvelovské tahovce Midnight Suns

Minulý týden jsme dostali detailní pohled na chystanou tahovou superhrdinskou hru Midnight Suns od tvůrců série XCOM. Pohled, který odhalil kartami řízené souboje ikonických postav z univerza Marvelu. A když už jsou někde karty, tak je doprovází i obava z dokupování nových balíčků neboli obecně přítomnost mikrotransakcí.

Tvůrci na tyto obavy briskně zareagovali na Twitteru následovně: „V Midnight Suns nejsou žádné loot boxy ani mikrotransakce, skrze něž byste získali víc karet. Prodávat budeme pouze kosmetické oblečky pro hrdiny, které nenaruší vyváženost herních systémů.“

Midnight Suns vyjdou příští rok v březnu na PC, PS4, PS5, Xboxu One, Xboxu Series X|S a Switchhi.

Hey folks, regarding our battle card system, there are no loot boxes in Marvel's @MidnightSuns or related microtransactions to get more cards (i.e. Gamma Coils). We will have purely cosmetic character skins for purchase that do not affect game balance in any way https://t.co/lHhdwbMpSZ