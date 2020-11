Tvůrci Painkillera a Gears of War, People Can Fly, oznamují další spolupráci se Square Enixem

30. 11. 2020 16:11 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Polské studio People Can Fly, založené v roce 2002, můžete znát jako tvůrce série Painkiller, v minulosti ale kromě toho také ve velkém spolupracovali s Epic Games na prvních třech dílech Gears of War či na PvE modulu Fortnite s podtitulem Save the World.

Jejich střílečka Outriders ve spolupráci s firmou Square Enix ještě ani nevyšla (vyjde 2. února 2021) a obě společnosti už se partnerství rozhodly prodloužit. Neoznámený AAA projekt je ale hudbou vzdálené budoucnosti – vyjít má až v roce 2024. Kromě toho People Can Fly pracují v newyorském pobočce ještě na třetí hře. Tato akční adventura vzniká ve spolupráci s vydavatelstvím Take-Two Interactive.