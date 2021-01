Tvůrci Opus Magnum vydali free-to-play multiplayerový Solitaire. Překvapí netradičními mikrotransakcemi

6. 1. 2021 16:02 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Zachtronics má úchylku pro karetní hru Solitaire. V různých podobách je tato hra, která byla kdysi součástí Windows, obsažena v jejich jiných hrách, ale protentokrát se rozhodli dát prostor jí samotné. Na Steamu z ničeho nic vydali NERTS! Online a rozdávají ji zadarmo. Jde o multiplayerový Solitaire, hru, jejíž kořeny sahají až do 30. let minulého století.

Nejde tedy o nic vyloženě nového, ale nebyli by to Zachtronics, kdyby to něčím neokořenili. Přidali „vlastní pravidla, delší turnaje a znělku“. S nápadem přišel loni nový zaměstnanec, který Nerts dlouhodobě hraje a nakazil jím ostatní členy studia. Nejprve ji hráli jen tak mezi sebou a různě upravovali, ale po 9 měsících se rozhodli zpřístupnit ji světu skrze Steam.

Je skutečně zdarma a potřebujete k ní akorát další hráče. Nicméně NERTS! Online obsahuje velmi zvláštní druh mikrotransakcí. Ve hře si můžete odemknout nová záda karet, a to pouze tak, že již vlastníte (nebo si pořídíte) jiné hry studia. Docela zajímavá, potenciálně chytrá byznysová strategie, co říkáte?