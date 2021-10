Tvůrci Fortnite se konečně přiznali, že se inspirovali u Among Us

Když Fortnite v srpnu spustil novinku v podobě módu Imposter, nejedno obočí se zvedlo v překvapení. Mód se až nápadně podobal hitu Among Us, a to nejen samotnou podstatou, kde musíte hledat „podvodníky“ ve svých řadách , ale i podobou celkové mapy. Ostatně studio stojící za Among Us, Innersloth, se k celé situaci vyjádřilo na Twitteru s poznámkou, že jsou z přístupu Epicu smutní.

Tvůrci Fortnite se k tomu tehdy nijak nevyjádřili. Jak se zdá, otočili až nyní. Nejen, že děkují Innersloth za inspiraci v poznámkách popisku hry, ale dokonce i veřejně na Twitteru. Je otázka, co k tomu studio vedlo. Možná diskuze s právníky, kteří vyhodnotili, že Innersloth nemá žádnou oporu na žalobu, a je ta možné se veřejně přiznat k inspiraci? Bůh ví. Jak se ale zdá, tvůrci Among Us si z toho už moc hlavu nedělají a spíš opatrně čekají, s čím dalším se Epic vytasí.

Big fans! We never got to talk about how you inspired us. What do you think about working on something fun together sometime?