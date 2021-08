Fortnite vykrádá Among Us, vývojáře z InnerSloth to mrzí

19. 8. 2021 10:50 | Novinky | autor: Pavel Makal

Mezi inspirací a bohapustým vykrádáním leží velmi tenká hranice. Své o tom nově ví i vývojáři Among Us, na které se s pandemií usmálo štěstí a hra, které dříve nikdo nevěnoval pozornost, se stala miláčkem milionů.

Jenže jak už to tak bývá, úspěch nezůstává bez povšimnutí. Několik indie vývojářů se videoherní variaci na Městečko Palermo pokusilo přímo napodobit, do Call of Duty: Black Ops Cold War s novou sezónou přibyl režim Double Agent, v němž se skupina deseti hráčů snaží vypátrat dvojici zrádců ve svém středu, no a nově se k odkazu Among Us přihlásilo i Fortnite.

Epic pro svou megaúspěšnou hru odhalil nový režim Impostors, ve kterém se hráči na mapě snaží provádět rutinní činnosti, zatímco se dvojice skrytých podvodníků pokouší o sabotáže, případně vraždy nic netušících kolegů. Stejně jako v Among Us se hráči mohou scházet a diskutovat o tom, kdo koho viděl dělat něco podezřelého a následně hlasovat o vyhození.

Jak vidíte, režim (a to včetně terminologie) je očividnou a ne úplně inovativní kopií Among Us, čehož si samozřejmě všimli nejen hráči, ale také autoři tři roky starého indie hitu. Na sociálních sítích se k situaci vyjádřilo hned několik členů týmu, počínaje komunitní manažerkou Victorií Tran, která vyjádřila lítost nad tím, že od Epicu třeba nepřišel návrh na nějakou spolupráci.

Marcus Bromander, spoluzakladatel firmy InnerSloth, která za Among Us stojí, uvedl, že herní mechanismy hry nebyly patentovány, protože to podle něj nevede ke zdravému stavu herního průmyslu. Zároveň ale vyjádřil politování, že Epic do vývoje nevložil aspoň o deset procent víc snahy, díky níž by mohlo vzniknout něco originálního. Nejhorší dle Bromandera je, že se studio InnerSloth aktivně snažilo navázat s Epicem spolupráci.

Sama společnost stojící za Fortnite skrz svého mluvčího uvedla, že k situaci nemá žádný komentář. Epic se nicméně do podobné šlamastyky nedostal poprvé, v minulosti byl například battle royale režim Fortnite nařčen z toho, že kopíruje PUBG.

zdroj: Vlastní