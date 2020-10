Tvůrci chystaného Shadow Warriora 3 vyvíjejí ještě další dvě hry

1. 10. 2020 14:32 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Polské studio Flying Wild Hog do toho začíná pořádně šlapat. Určitě znáte jeho nejslavnější akční sérii Shadow Warrior, která se v příštím roce dočká již třetího dílu. Ale není to studio, které by v jednu chvíli dělalo na jediné hře. V tuto chvíli má totiž ve vývoji minimálně další dva tituly, každý s jiným partnerem (Shadow Warrior 3 mimochodem zaštiťuje Devolver).

Jedna z nových her vzniká ve spolupráci s vydavatelstvím Focus Home Interactive a má jít o nejambicióznější projekt studia vůbec, leč nic víc o něm nevíme. Druhý titul bude hra s dlouhodobou podporou ve spolupráci s novým vydavatelstvím Jagex Partners.

To vzniklo před dvěma roky ze studia Jagex, které má na kontě RuneScape. Jeho tvůrci se rozhodli, že chtějí svou expertízou přivádět na svět i hry třetích stran. Spolupráce s Flying Wild Hog je jejich první oznámená. Dá se ale očekávat, že si na hry samotné i podrobnosti o nich ještě počkáme.