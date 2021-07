Tvůrce Stardew Valley upozornil na užitečnou funkci, které si skoro nikdo nevšiml

Stardew Valley patří mezi pomalé, rozjímavé hry, kde se nespěchá. Jenomže v případě, že vaše čerstvě založená farma není první, ale spíše pátou nebo dvacátou, může být její rozjezd přece jen pomalý až moc. Zejména když je velká část progrese navázaná na darování předmětů do komunitního centra, které vám odemyká části mapy a vy neustále zapomínáte, co přesně po vás kdo chce přinést.

Tvůrce farmářského simulátoru Eric Barone alias ConcernedApe se teď na svém Twitteru podělil o tip, jak na vlastní zapomnětlivost vyzrát. Pokud ve svém inventáři najedete na předmět, po kterém v komunitním centru touží, rozsvítí se v uživatelském rozhraní ikonka stromečku. Tahle užitečná funkce je sice ve hře zhruba od verze 1.4, i tak ale pozornosti spousty hráčů zvládla uniknout.

TIP: this icon will pulsate if you are hovering over an item that is needed in the community center. It can be very useful pic.twitter.com/Oxwp4mbc3R