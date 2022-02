Tvůrce hry Scarlet Nexus poodhaluje první detaily případného pokračování

1. 2. 2022 15:37 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Z akční hack-n-slash hry Scarlet Nexus se loni v létě vyklubal překvapivě povedený kus. Takový, který by si možná zasloužil pokračování. To sice ještě nebylo oznámené, ale režisér hry Kendži Anabuki už ví, jak by druhý díl vypadal, pokud by od vydavatele dostal zelenou.

„Pokud bude pokračování, osobně bych chtěl téma ,superschopností' využít i v jiných oblastech než jen v soubojích. Svět a zasazení příběhu by mohly být potenciálně vytvořeny tak, aby cílily na ještě dospělejší publikum tím, že budeme prozkoumávat témata, jako jsou nebezpečí spojená s vlastnictvím a používáním superschopností,“ prozradil Anabuki v rozhovoru pro Inverse. Teď je to na Bandai Namco.