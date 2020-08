Tvorba muzea z The Last of Us: Part 2 vývojářům zabrala dva roky práce

7. 8. 2020 15:01 | autor: Šárka Tmějová

Druhé The Last of Us bylo pro studio Naughty Dog dosud nejambicióznějším projektem. Už před časem jsme se dozvěděli, že na hře pracovaly přes dvě tisícovky vývojářů, a to mnohdy s nutností náročných přesčasů po dlouhé měsíce.

V poslední epizodě kanálu Game Maker’s Toolkit vás designér Evan Hill vezme za oponu jedné z nejkrásnějších lokací ve hře. Minimálně té nejvíc nostalgické – do přírodovědeckého muzea. Hill, který už v Naughty Dog nepracuje, vysvětluje, že za fenomenálním level designem nestojí žádné speciální tajemství, jen hodně tvrdá práce. Některé úrovně tvůrci během vývoje předělávali třeba 25krát, než s nimi byli spokojení.