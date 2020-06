Trosečnický survival Windbound připomíná poslední Zeldu

12. 6. 2020 15:58 | autor: Patrik Hajda

V survivalu Windbound se vydáváte na průzkum několika menších ostrovů, mezi kterými se plavíte na svém věrném voru. Ten si v průběhu své výpravy postupně vylepšujete z hlediska velikosti i funkčnosti. K tomu ale potřebujete suroviny, které těžíte na jednotlivých ostrovech až do jejich vyčerpání, a týká se to i zvířat.

Právě v souboji si nelze nevšimnout podobnosti se hrou The Legend of Zelda: Breath of the Wild. O déjà vu se stará především grafické zpracování smrtících zásahů, ale na Linkovo dobrodružství si vzpomenete i při seskoku z větší výšky, kdy hrdinka Kara vytáhne padák.

Ostrovy budou rovněž ukrývat nejedeno tajemství, jak se můžete přesvědčit v prvních záběrech z hraní ve videu výše. Windbound vyjde 28. srpna na počítačích, PlayStationu 4, Xboxu One, Switchi a Stadii.