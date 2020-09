Tři roky starý Nier: Automata se pořád skvěle prodává. Replicant dorazí příští rok

25. 9. 2020 14:52 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Akční mix žánrů Nier: Automata vyšel před třemi lety na PlayStation 4 a PC, o rok později následovaný launchem na Xboxu One. Od té doby hra prodala už skoro 5 milionů kopií (4,85 milionu, pokud chcete přesnější číslo) a pro Square Enix je skvělou zprávou především to, že je o hru zájem i několik let po vydání.

Od března si ji totiž pořídilo přes čtvrt milionu dalších hráčů, což je na singleplayerový titul prakticky bez dodatečného obsahu a hlavně bez multiplayeru poměrně úctyhodné číslo. Během streamu na letošní Tokyo Game Show přišla řeč také na remake Nier: Replicant s podtitulem ver.1.22474487139..., který příběhově předchází právě Automatě. Na západě vyjde tahle předělávka 23. dubna 2021.