Třetí DLC pro Borderlands 3 vás vezme na falešný Divoký západ

11. 6. 2020 10:24 | autor: Patrik Hajda

Gearboxu se prozatím daří přinášet každé tři měsíce nové DLC pro střílečku Borderlands 3. Po Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot a Guns, Love, and Tentacles se připravte na Bounty of Blood, které vás vezme do světa připomínajícího Divoký západ.

Půjde o příběhové rozšíření, takže neočekávejte výraznější změny v looter-shooterové podstatě hry. Počítejte s novým prostředím, nepřáteli, zbraněmi, vozidly a podobnými ochucovadly zážitku. Zvláštností DLC bude přítomnost vypravěče doprovázejícího vás svým hlasem na každém kroku.

Rozšíření Bounty of Blood vyjde 25. června, ale ještě předtím se podívejte na komentované záběry z hraní: