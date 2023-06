Trailer k akčnímu RPG Atlas Fallen shrnuje vaše herní možnosti

16. 6. 2023 10:30 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Vydání akčního RPG Atlas Fallen se nedávno přesunulo z května na první polovinu srpna. Znamená to, že před vydáním vydavatelství Focus Entertainment a vývojáři z německého Deck13 stihnou do světa vypustit další informace a videa. Důkazem budiž včerejší přehledová ukázka, která na poli necelých šesti minut shrnuje, co vám tamější písečný svět nabídne.

Ve zkratce to bude cesta z bezejmenného hrdiny do role místního šampióna, k němuž budou všichni obyvatelé vzhlížet. Nebude to ale jednoduchý úděl, protože vás na této pouti čekají různé úkoly a obří monstra, která odpravíte za pomoci magické rukavice i rozlehlého arzenálu konvenčních zbraní. Abyste se u svého dobrodružství necítili osamoceni, můžete si ke hraní přizvat jednoho kamaráda.

Atlas Fallen vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.