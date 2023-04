Pískem naplněné akční RPG Atlas Fallen se odkládá

4. 4. 2023 12:31 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Německé vývojářské studio Deck13 aktuálně pracuje na pouštním akčním RPG Atlas Fallen, které okouzlí především svou estetikou. Do místního světa, jehož průzkum vám podle informací zabere zhruba 25 až 30 hodin, se hráči měli podívat v květnu, ale to nakonec neplatí.

Tvůrčí celek oznámil posunutí na 10. srpna a tato zpráva přichází jen chvíli poté, co si různí novináři mohli hru pořádně vyzkoušet (včetně Jana Slavíka). Důvod odkladu je prostý. Tým potřebuje více času na to, aby do obchodů mohl vyslat co nejlepší hru. Zároveň díky tomu ve hře bude dostupný německý dabing.

Nové informace posléze budou zveřejněné začátkem léta, a to včetně pořádného videa, které se zaměří na kooperaci.