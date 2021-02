THQ Nordic naznačuje možný remake Destroy All Humans! 2

25. 2. 2021 14:23 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Akční adventura s mimozemšťanem z doby studené války Destroy All Humans! se loni dočkala remaku z dílny studia Black Forest Games. Momentálně si ho na Steamu můžete pořídit za poloviční cenu, což není zas tak podstatná informace. Zajímavější je totiž trailer, který na tuhle slevu láká. V jeho 1. minutě a 15. sekundě na scénu dorazí druhý mimozemšťan. „Už jsi domluvil, 137?“ ptá se klon. „Počkej, až na tebe přijde řada, pulče, ještě jsem neskončil!“ odpovídá původní emzák.

Invazivní klon má na sobě jiný obleček, a to konkrétně uniformu, kterou nosil klon Cryptosporidium-138 v pokračování od Pandemic Studios z roku 2006, Destroy All Humans! 2. Úvaha o remaku dvojky by byla na pomezí konspirace, kdyby ji pro IGN krypticky prakticky nepotvrdil producent předělávky jedničky Martin Kreuch: „Také si neumíme vysvětlit, kdo ten druhý furonský klon je. Kontaktovali jsme všechny tajné služby, které známe, a požádali je o pomoc – Majestic, KGB, toho týpka před naší kanceláří s alobalovou čepičkou, který si každý den povídá s telefonní budkou… Myslím, že jsme něčemu na stopě a brzy budeme mít více informací, o něž se budeme moct podělit.“ Je tedy jasné, že se kolem mimozemské invaze na Zemi kutí cosi nového.