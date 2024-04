The Sims 4 dostane párty DLC už příští týden

11. 4. 2024 14:00 | Bleskovky | autor: Adam Homola

EA oznámila dva nové balíčky DLC typu „Kit“ pro The Sims 4, a to konkrétně Urban Homage a Party Essentials. Urban Homage je inspirovaný odvážným stylem Londýna 90. a nultých let, a je navržený ve spolupráci s tvůrcem obsahu Ebonix. Má obsahovat živé vzory, motivy inspirované graffiti a všemožné doplňky. Konkrétně půjde například o overaly, motýlí topy, vrstvené šperky a dokonce i specifické vzory nehtů, kterými budete moct vaše Simíky vystajlovat.

Party Essentials pak chce přinést vše, co potřebujete pro dokonalou oslavu Simíků. Očekávejte stuhy, stroj na výrobu mlhy, univerzální bar a ikonickou disko kouli, díky které mohou vaše virtuální večírky ožít tou pravou retro atmosférou.

Oba balíčky vyjdou už 18. dubna pro Xbox, PlayStation a PC a očekává se, že by měly stát něco málo přes stovku. Kompletní seznam všech novinek a změn najdete na oficiálním webu.