The Outer Worlds za pár dní dorazí na Steam

RPG The Outer Worlds od Obsidian Entertainment vyšlo 23. října loňského roku a na PC měla hra roční exkluzivitu v Epic Game Store. Pokud se podíváte na aktuální datum v kalendáři, je vám asi jasné, že ta již brzy vyprší, Obsidian na to ostatně sám upozorňuje na Twitteru. Pokud jste s koupí čekali na okamžik, kdy se hra dostane na vaši oblíbenou digitální distribuci, zakroužkujte si termín 23. října.

The Board is excited to inform you that job openings for employees through Steam will be opening on Oct 23! Your shift begins in 2 weeks, spacers, so start your preparations today! ✨https://t.co/Hm7myuqXqs pic.twitter.com/LquEgz7njq