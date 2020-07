The Old Republic vychází na Steamu

22. 7. 2020 10:00 | autor: Pavel Makal

Devět let po svém vydání přichází MMORPG ze světa Hvězdných válek i na Steam. Hra spatřila světlo světa v roce 2011 a až dosud byla exkluzivně dostupná pouze na platformě Origin patřící vydavatelství EA. The Old Republic je tak další vlaštovkou signalizující návrat EA na píseček, který patří Valve.

V základu hra využívá model free-to-play, obsahuje ale i dobrovolné předplatné. V jeho rámci se zvyšuje maximální úroveň postavy, dostanete přístup do tří rozšíření a další bonusy. Zaplatíte za něj ale 15 dolarů měsíčně.

Vydání na Steamu také doprovází několik nových kosmetických balíčků. Hra má stále aktivní fanouškovskou základnu, a i když možná nakonec nedosáhla takového věhlasu, jaký by si autoři přáli, stále nabízí ohromné množství obsahu a může vám ukrátit čekání na vytoužený třetí díl Knights of the Old Republic.