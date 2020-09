The Division je teď na PC k dispozici zdarma

2. 9. 2020 15:01 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Her zdarma je letos jako máku, takže první The Division možná není tím úplně nejvíc vzrušujícím kouskem, který si můžete ulovit, ale tu možnost máte. V září je k dispozici všem předplatitelům Games with Gold na Xboxu, ale také všem PC hráčům na Uplayi, a to do 8. září.

The Division se odehrává v postapokalyptickém New Yorku během války s využitím biologických zbraní. Vy se stanete jedním z tajných vládních agentů, kteří mají za úkol dostat situaci ve městě pod kontrolou. Čekají vás mise v otevřeném světě se spoustou kořisti.

Velká část hráčské základny sice už přešla k novější dvojce, ale rozdávání je pořád spolehlivý způsob, jak vlít i starším hrám krev do žil.