Tekken 8 nabídne zápolení napříč platformami

V pořadí osmý díl z kultovní bojovkové série Tekken se podle prozatímních dojmů rýsuje velmi příznivě. Pokud se do něj budete chtít pustit společně s kamarády, nebudete se muset domlouvat na jedné společné platformě. Vedoucí vývoje Kacuhiro Harada na Twitteru prozradil, že titul vůbec poprvé v rámci série přinese crossplay. To znamená, že se mezi sebou utkají hráči na PC, PlayStationu 5 i Xboxu Series X/S.

Zároveň Harada trochu pohanil Sony a Microsoft, jelikož tuto možnost chtěl mít už v éře Tekken 7, avšak společnosti se na to příliš netvářily. Kromě toho už v minulosti potvrdil, že Tekken 8 bude využívat rollback netcode, který se díky redukci zpoždění mezi stisknutím tlačítek a animacemi stará o hladký a plynulý zážitek z online zápolení.

Harada navíc naznačil, že hardwarové nároky na PC nebudou úplně skromné. Na Twitteru totiž prohlásil, že pokud se obáváte, jestli váš počítač Tekken 8 rozjede, předem doporučuje hraní na konzoli.

Crossplay? Of course I will.

BTW

When the previous generation consoles were released, I had already proposed crossplay between the two platformers. However, at that time, they were at odds with each other over their mutual interests (and P2P security issue) & repeatedly refused. https://t.co/I8b38YfePh