Tchajwanský horor Devotion si konečně můžete koupit

O smutném osudu tchajwanského herního hororu Devotion jsme vás už několikrát informovali. Hra od studia Red Candle Games doplatila na údajnou urážku čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, obsahuje totiž plakát, jenž jej označuje za blbce a ještě jej přirovnává k medvídkovi Pú, což hlava státu velmi nelibě nese.

Hra byla stažena ze Steamu a tlaku Číny nakonec podlehl i GOG. Pokud byste ale přesto rádi zjistili, co je vlastně Devotion zač, máte nyní přesto šanci. Můžete si ji totiž zakoupit přímo od vývojářů, a to ve verzi bez DRM.

Hello, Red Candle e-shop is now online. https://t.co/smmZxHj7zQ#返校Detention, #還願Devotion and our future projects will all be on e-shop in DRM-free format.



We hope to provide a direct and simple purchasing channel for players who’re interested in our games. pic.twitter.com/1SxzBZSiyW