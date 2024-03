Taktická střílečka Rainbow Six Siege spouští akci Containment s mimozemšťany

28. 3. 2024 17:00 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Rainbow Six Siege vrací do hry starou známou akci Containment, tentokrát pod názvem Operation Deadly Omen, která začíná dnes a potrvá až do 17. dubna.

Tento časově omezený režim, inspirovaný příběhem o mimozemšťanech z popravdě už trochu zapomenutého Rainbow Six Extraction, postaví útočníky týmu REACT ve specializované výstroji proti obráncům Protean - mutantům přeměněným mimozemským parazitem. Akce se odehrává na noční verzi klasické mapy Consulate.

Pokud se akce zúčastníte, budete mít šanci získat exkluzivní kosmetické předměty v rámci balíčků Containment Collection Packs, přičemž každý, kdo se do hry během akce přihlásí, obdrží jeden zdarma. Další balíčky lze nakoupit za herní měnu nebo plněním týdenních výzev.