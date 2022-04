Takhle by vypadal Elden Ring jako izometrická indie hra

12. 4. 2022 14:09 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Elden Ring vzal letos v únoru herní svět útokem a definitivně dokázal, že se žánr soulslike akčních RPG dokonale etabloval v mainstreamu. Víc než dvanáct milionů prodaných kopií hovoří za vše, stejně jako fakt, že hra pořád plní herní weby i sociální sítě a herní archeologové a loremasteři budou mít na příští měsíce i roky co objevovat. Mimochodem, aktuální rekord speedrunu se dostal pod 8 minut.

Pokud by vás zajímalo, jak by herní svět vypadal, pokud by se kamera posunula do izometrického pohledu a stylizace dostala nádech roztomilých indie her, určitě se podívejte na přiložené video. Provede vás celou řadou známých lokací, počínaje úvodním kostelem Elleh až k mrazivým vrcholkům hor, které obývají obři.

Nechybějí ani jejich obyvatelé a nutno podotknout, že cupitající ruce, které obývají především Caria Manor, vypadají stejně nepříjemně i v této podobě. Pro talentované modeláře video může obsahovat velké množství inspirace k tvorbě diorám.