Studio vydavatele Annapurna Interactive bude plné herních veteránů

7. 6. 2022 13:34 | Bleskovky | autor: Alžběta Trojanová

Vydavatel Annapurna Interactive už v říjnu 2020 oznámil, že chystá vlastní vývojářské studio. Dnes konečně odhalil, jaké tváře ho povedou. Jako herní ředitelku Annapurna ukořistila Chelsea Hash. Tu můžete znát díky fantastické hře What Remains of Edith Finch, kde zastávala funkci hlavní technické umělkyně. Zbytek vývojářů jsou především lidé, co pracovali na stylově vypadající indie hře Solar Ash. Jako technický ředitel se do studia přidá Brett Lajzer a jako vrchní producent Evan Hembacher. O art a uměleckou stránku vývoje se zase postará Cosimo Galluzzi a Nate Grove.

"S lidmi z Annapurna Interactive úzce spolupracujeme už několik let a tenhle krok byl pro nás další možností, jak se s nimi více propojit," uvedla Hash v tiskové zprávě. "Pracujeme na novém opravdu výjimečném zážitku a těšíme se, až budeme moci odhalit více."

Pro svůj debutový projekt plánuje tým čerpat inspiraci nejen z her, na kterých pracovali, ale také z projektů mimo herní sféru, jako byl například Kid A Mnesia od Radiohead nebo koncert Pharos od Childishe Gambina.