Studio Toys for Bob naznačuje, že pracuje na novém Crashi Bandicootovi

16. 5. 2024 11:30 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Studio Toys for Bob, vývojáři a držitelé značky Crash Bandicoot a Spyro, na svých stránkách na něco láká. Webovky studia zobrazují pouze polynéskou Tiki masku, která by mohla být pokývnutím právě k sérii Crash Bandicoot, respektive k postavě Aku Aku, která chlupatému hrdinovi propůjčuje život navíc. Na druhé straně fanoušci spekulují, že fialová barva by zase mohla odkazovat na dráčka Spyra.

Každopádně se studio v únoru odtrhlo od Activisionu a ať už oznámení bude jakékoliv, půjde o první nezávislou hru, kterou studiu Toys for Bob zároveň vydá Microsoft. Dá se očekávat, že se víc o jejich plánovaném projektu dozvíme během letošního Summer Game Festu, který začíná 7. června.