Studio Guerrilla Games ukončuje online podporu posledním dílům Killzone a RIGS

Studio Guerrilla Games, tvůrci sérií Killzone a Horizon, ukončují onlinovou podporu tří her, které bezprostředně předcházely vydání Horizon Zero Dawn. Řeč je o úplně posledním dílu série Killzone s podtitulem Shadow Fall, odbočce Killzone: Mercenary určené pro PS Vita a sportovní střílečce RIGS: Mechanized Combat League. Poslední dvě vytvořilo dnes již zrušené studio Guerrilla Cambridge, tvůrci série MediEvil.

V případě všech tří her dojde 12. srpna k vypnutí serverů, což znamená, že se rozloučíme s veškerými onlinovými funkcemi včetně multiplayeru. Jediné, co zůstane po tomto datu nadále funkční, jsou offlinové režimy a singleplayer.

On 12 August 2022, online servers for Killzone: Mercenary, Killzone Shadow Fall (including Intercept Mode) and RIGS: Mechanized Combat League will shut down. Online features (including online multiplayer modes) will cease on that date. Single player offline modes remain available