Studio Galvanic Games končí, Wizard With a Gun se moc neprodával

17. 6. 2024 12:30 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Galvanic Games, kteří stojí za Wizard With a Gun, oznámili ukončení činnosti a zavření studia. Důvod neslavného konce je jednoduchý – příliš nízké prodeje.

„Navzdory slibnému začátku Wizard With a Gun nejsou prodeje dostatečně silné na to, aby naše studio udržely,“ uvádí prezident a zakladatel studia Patrick Morgan na sociálních sítích. „Ironie toho, že jsem strávil deset let budováním svého ideálního týmu, aby po našem nejproduktivnějším roce skončil, je hluboce bolestná.“

A bit of unfortunate news. pic.twitter.com/nYyDpnGJrA — Galvanic Games (@galvanicgames) June 14, 2024

Společnost Galvanic Games, založená v roce 2015, spolupracovala s vydavatelstvím Devolver Digital na tvorbě her, které vynikaly kreativitou a osobitostí. Morgan si spolupráci pochvaloval a vyjádřil hrdost na úspěchy studia. V kontextu posledních měsíců bohužel nejde o nijak ojedinělou zprávu, ostatně jen v první polovině letošního roku přišlo o práci víc než deset tisíc vývojářů a vývojářek, což je víc než za celý předchozí rok.

zdroj: Devolver Digital