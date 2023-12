Střílečka The Finals zpřísňuje opatření proti cheaterům

19. 12. 2023 14:30 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Embark Studios zpřísňují opatření proti podvodníkům ve své kompetitivní střílečce The Finals. Na začátku měsíce ji vydali během předávání cen The Game Awards a během prosince si zvládla vydobýt své místo na slunci, s popularitou nicméně přichází i negativum v podobě podvádění chtivých záškodníků. Na ty byli vývojáři napřed krátcí, v příštích dnech by se ale situace měla značně zlepšit.

zdroj: Embark Studios

Jak na Discordu hry přiblížil komunitní manažer Dusty Gustaffson, v Embark bojovali s technickým problémem, který jim bránil efektivně banovat podvádějící hráče. „Easy Anti-Cheat není naším jediným opatřením proti podvodům,“ vysvětlil Gustaffson a dodal, že implementace dalších řešení byla složitá. Už dříve komunitu poprosil, aby při podezření nezapomněla potenciální cheatery nahlašovat, aby studio mohlo zapracovat na automatické detekci podvodných programů.