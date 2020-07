Střílečka Rogue Company dorazila do early accessu

21. 7. 2020 11:45 | autor: Václav Pecháček

Týmových hrdinských stříleček, kde si vyberete schopnostmi obdařeného geroje a pak zápasíte o vítězství s podobně vybavenými soupeři, je víc než dost – daří se Overwatchi, Valorantu i dalším. Dalším přírůstkem do bobtnajícího žánru je Rogue Company, která včera vstoupila do early accessu.

Hra od tvůrců Smite nebo Paladins chce nové hráče nalákat například drobnou inspirací v žánru battle royale – namísto fixních startovních pozic hráči hupsnou na mapu z výšky a přistanou, kde chtějí. Bude to stačit, aby se Rogue Company od konkurence odlišila? Kdo ví.

Každopádně to už můžete vyzkoušet i vy sami, pokud jste ochotní utratit 15 dolarů za startovní edici, bez níž se do hry momentálně nedostanete. Až někdy v budoucnu by měla být free to play, a to na PC (v Epicu), PS4, Xboxu One i Switchi.