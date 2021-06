Střílečka Redfall od tvůrců Dishonored je ve vývoji už mnoho let

28. 6. 2021 12:19 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Redfall bylo jedním z překvapení letošní E3. Bohužel pro mnohé nikoliv příjemným překvapením, ale spíše rozčarováním. Tvůrci výborných singleplayerových her Dishonored a Prey totiž ukázali další z dlouhé řady kooperativních stříleček pro čtyři. A přestože jsme o hře před třemi týdny neměli nejmenší tušení, ve vývoji je již řadu let.

Vyplývá to z LinkedIn účtu Francisca Cruze III (díky WCCFtech), který působil jako senior level architekt v Arkane Studios. Na svém profilu uvádí, že na hře Redfall pracoval od srpna v roce 2017 a z popisu jeho činností vyplývá, že šlo o prototypování hry, konkrétně jejího prostředí, nasvícení, první modelů a úrovní.

Znamenalo by to, že Redfall je ve vývoji již téměř čtyři roky a začalo se na něm pracovat ne později než ihned po vydání Prey a ještě před vydáním rozšíření Prey: Mooncrash. A pokud hra skutečně vyjde v avizovaném příštím roce na počítačích a Xboxu Series X/S, bude za sebou mít pět let vývoje, což by mohlo znamenat, že si na ní v Arkane dávají opravdu záležet. Anebo že se s ní trápí, kdo ví…