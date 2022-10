Streamer porazil všechny bossy z Elden Ringu, aniž by ho jedinkrát trefili

Streamer GinoMachino se stává historicky prvním doloženým člověkem, který zvládl porazit všech 165 bossů z Elden Ringu, aniž by ho některý z nich zasáhl. Po březnovém slibu a dvouměsíčních přípravách se mu devítihodinovou výzvu podařilo na jeden zátah dokončit 25. října.

GinoMachino si musel nastudovat hromadu taktik, aby se mu většinu soubojů podařilo projít v několika sekundách – třeba s Radahnem si poradil tak rychle, že obávaná druhá fáze souboje ani nestihla začít. Coby finální plivnutí do tváře nejtěžších protivníků absolvoval tréninkovou potyčku, kterou s vítězoslavným úsměvem vyřídil jediným bleskem. Obdivuhodný výkon!

We did it. World’s First Elden Ring All Bosses No Hit Run has been completed.



Thanks to everyone who was there for it including the legendary no hit runners @OtzdarvaYT and @OGSquilla



What a moment. https://t.co/WiLQWu1SW8 pic.twitter.com/t5XAFDGoT7