Strategie Anno 1800 vás tento víkend nechá hrát zadarmo

25. 2. 2021 12:51 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Anno 1800 slaví třetí výročí od vydání a také zahajuje další rok podpory. První z dodatků ze třetí sezóny s názvem Docklands, který rozšiřuje možnosti přizpůsobení vašeho přístavu, vyšel předevčírem. Nové hráče teď Ubisoft navíc láká skrz víkend hraní zdarma, který proběhne jak na Uplay, tak i na Epic Games Store.

Základní hru můžete stahovat už teď, hrát pak můžete začít úderem 16. hodiny, a to až do pondělí 1. března do 21:00. Pokud se později rozhodnete pro nákup Anno 1800, přenese se vám do hry veškerý uložený postup, přičemž si ji až do 3. března můžete na Ubisoft Store zakoupit s příjemnou slevou. Ta se vztahuje i na vybraná starší DLC.