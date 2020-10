Stardew Valley dostane lokální koop

Trvalo roky, než jediný autor Stardew Valley Eric Barone opatřil svůj opus magnum tolik žádanou hrou více hráčů. A už opravdu hodně dlouho se čeká na multiplayer lokální, aby si přátelé a páry mohli užít farmaření, bojování a socializování se s občany městečka na jednom zařízení. Stále nevíme, kdy tato funkce do hry přibude, ale stane se tak s updatem 1.5 (update 1.4 vyšel před 11 měsíci).

Na počítači můžete počítat s lokální kooperací až čtyř hráčů, ale na ostatních zařízeních se toto číslo může lišit a spadnout až k počtu pouhých dvou. Nový obrázek dokazuje, že každý hráč bude moct být v danou chvíli někde úplně jinde a zároveň je v obrázku ukryta spousta dalších novinek od dříve neviděných výrobních zařízení po telefon. Snad se lokálního koopu dočkáme brzy.

In Stardew Valley 1.5, there will be splitscreen co-op! pic.twitter.com/n7XhPWSuSi