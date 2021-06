Square Enix se pořád snaží resuscitovat Marvel’s Avengers. V srpnu dorazí Black Panther

14. 6. 2021 15:22 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Herní Marvel’s Avengers jsou po všech stránkách propadákem – studio kvůli nim prodělalo málem i kalhoty a o počtech momentálně hrajících lidí je u téhle kooperační akce škoda mluvit. Square Enix to ale se superhrdiny nevzdává a na včerejší tiskovce v rámci E3 2021 představil kromě Guardians of the Galaxy taky nové rozšíření s názvem War For Wakanda. Jak název kontinentu napovídá, v jeho hlavní roli se představí Black Panther.

zdroj: Square Enix zdroj: Square Enix

Zahrajete si za samotného krále Wakandy. Ten svůj kraj musí ochránit před Klawem, který chce místním ukrást vzácné Vibranium a využít ho pro své zlovolné plány. Black Panther do Marvel’s Avengers dorazí letos v srpnu na PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S a Xbox One. Původně mělo vyjít o něco dřív, tvůrci ho nicméně odložili kvůli smutné zprávě o smrti filmového Pantera Chadwicka Bosemana. Stávající majitelé hry rozšíření War For Wakanda dostanou zcela zdarma.