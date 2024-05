Square Enix potvrdil blížící se remake legendárního Dragon Quest 3

Square Enix potvrdil, že očekávaný remake Dragon Quest 3 HD-2D bude k dispozici na PlayStation 5, Xbox X/S, Nintendo Switch a PC prostřednictvím Steam a překvapivě i Windows Store.

Vydavatel původně oznámil Dragon Quest 3 HD-2D Remake už v květnu 2021, ale od té doby jsme se o hře moc nedozvěděli. Remake se bude moct pochlubit charakteristickým vizuálním stylem HD-2D, které můžete znát z jiného výborného RPGčka od Square Enixu, teprve pár let starého Octopath Traveler.

Spekulace naznačují, že k podrobnému představení by mohlo dojít ještě během letošního léta. Možná se tak dočkáme už během Summer Game Festu.

The legend of Erdrick draws near.

