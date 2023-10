Spoluzakladatel PlatinumGames Hideki Kamija z herního průmyslu nechce odejít, ale nemůže v něm pracovat

13. 10. 2023 13:00 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Duchovní otec Bayonetty Hideki Kamija minulý měsíc odešel ze studia PlatinumGames, které pomáhal založit. Rozhodně to ale neznamená, že by odešel z herního průmyslu. Vývojář má stále mnoho nápadů, které chce přenést na obrazovky, jenom mu to chvíli potrvá, protože po odchodu nemůže ve videoherním vývoji rok pracovat. Pravděpodobně kvůli konkurenční doložce.

Tuto klíčovou informaci tvůrce prozradil ve videu na svém novém kanálu na YouTube, který si v mezičase založil. V něm též rovnou uvedl, že ze studia odešel kvůli tomu, aby mohl následovat své přesvědčení. Takže se možná v týmu objevily tradiční tvůrčí neshody?

Pokud byste Kamiju náhodou chtěli do svého vývojářského týmu, stačí si chvíli počkat. Tvůrce čeká na nabídky od studií a podle svých slov přijme jakoukoli, která mu nabídne 15,66 milionů korun ročně. To je skoro za hubičku!