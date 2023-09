Otec Bayonetty Hideki Kamija opouští Platinum Games

25. 9. 2023 12:45 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Tvůrce vražedné čarodějnice Bayonetty, Hideki Kamija, opouští Platinum Games. Studio to oznámilo na sociální síti X. Kamija pracoval na všech dílech Bayonetty včetně spin-offu Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, dále stvořil The Wonderful 101, bullet hell Sol Cresta a spolupracoval i na exkluzivitě pro Switch Astral Chain.

„Jsme vděční za veškeré kreativní nápady, vedení a to, jak se zasadil o růst Platinum Games. Hideki Kamija s námi ukončí pracovní poměr k 12. říjnu. Věříme, že bude nadále v tvorbě her úspěšný,“ uvádí studio.