Spencer doufá, že druhá řada Halo se vyrovná The Last of Us

1. 2. 2023 17:21 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Výkonný ředitel Xboxu Phil Spencer pochválil konkurenci. Ono mu nic jiného nezbývalo, když se o kvalitách seriálu The Last of Us, který pro HBO produkuje Sony Pictures Television a PlayStation Productions, píše, kam se podíváte.

Spencer v rozhovoru pro IGN prohlásil, že The Last of Us nastavilo laťku nesmírně vysoko a že chce to nejlepší pro všechno, na čem jeho firma pracuje, tedy včetně druhé řady seriálu Halo.

„Sice jsou mezi seriály jisté rozdíly, ale to nemění nic na tom, že odpověď na otázku ‚Hej, The Last of Us vyšlo a nastavilo laťku neskutečně vysoko, měli bychom se snažit, aby na ni naše televizní tvorba dosáhla taky?‘ zní ‚jednoznačně‘,“ řekl Spencer.