Spekulace: Call of Duty: Modern Warfare 2 se ukáže za dva týdny třemi trailery

16. 5. 2022 14:07 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Call of Duty insider Ralph Valve na webu What If Gaming prezentoval údajné zákulisní informace o chystaném Call of Duty: Modern Warfare 2, které bylo oficiálně oznámeno koncem dubna. Podle něj dostaneme již 2. června další teaser.

Dále 8. června, tedy den před Summer Game Festem Geoffa Keighleyho nahrazujícího E3, se pořádně odhalí hra, její nový engine, multiplayer a nový mód DMZ. O den později, tedy 9. června, má už v rámci festivalu proběhnout ještě ukázka z hraní příběhové kampaně.

Ralph Valve dále tvrdí, že další záběry z hraní uvidíme v červenci a v srpnu proběhne první veřejný alfa test hry, do nějž se budou moct zapojit i hráči. Po něm bude následovat beta test a plné hry Call of Duty: Modern Warfare 2 bychom se měli dočkat v říjnu. Uvidíme, co je na tom všem pravdy.