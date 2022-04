Letošní Call of Duty bude skutečně Modern Warfare 2, vývojáři odhalili logo

29. 4. 2022 16:05 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Překvapení se nekoná a to, co jsme dlouhodobě čekali (protože na to upozornilo samotné vydavatelství Activision Blizzard), se skutečně potvrdilo. Letošní díl Call of Duty skutečně ponese podtitul Modern Warfare 2, a naváže tak na reboot z roku 2019. Na sociálních sítích se už objevilo oficiální logo hry.

The new era of Call of Duty is coming. #ModernWarfare2 pic.twitter.com/HMtv2S6Nlz — Call of Duty (@CallofDuty) April 28, 2022

Nic dalšího ale bohužel zatím nevíme. Z různých úniků vyplývá, že by se příběh tentokrát mohl točit kolem boje amerických speciálních jednotek a jihoamerických drogových kartelů. Tomu by dle jiných zvěstí měla být přizpůsobena i mapa pro následovníka Call of Duty: Warzone, která se má odehrávat v městské zástavbě inspirované kolumbijským Medellínem. Na oficiální představení si ale budeme muset ještě počkat.