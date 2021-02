Sony údajně dovolí rozšíření disků na PS5 až letos v létě

26. 2. 2021 12:43 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Podle nejnovější reportáže Bloombergu by měla Sony dovolit rozšíření diskové kapacity PlayStationu 5 už letos v létě. O plánech na zahrnutí takové funkce víme z oficiálních zdrojů už nějakou dobu, nicméně dosud nevíme, kdy takový update přijde. A Bloomberg nyní tvrdí, že by to mělo být právě v letních měsících.

Zdroje Bloombergu také tvrdí, že má stejný update firmwaru umožnit také vyšší rychlosti větráčků, tudíž je klidně možné, že se z jinak tiché PS5 stane teoreticky hlučnější konzole. Nicméně zatím jde pouze o spekulace, drby a neověřené zprávy, neboť Sony se k reportu zatím odmítá vyjádřit a nic konkrétního nepotvrzuje.

PlayStation 5 nabízí uživatelům pouze cca 667 GB volného použitelného místa, což je v dnešní době a při dnešních velikostech her silně nedostačující. Jen si vzpomeňte nedávný příklad s Call of Duty, které už na standardní disk PS4 ani nenainstalujete. Update firmwaru tak měl dorazit nejlépe včera, ale lepší v létě nežli později.