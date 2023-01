Sony připomíná letošní hry pro PlayStation krátkým sestřihem

17. 1. 2023 13:20 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Asi všichni doufáme, že v roce 2023 bude co hrát. Naše očekávání jsme naznačili kupříkladu nedávném článku o titulech, na které se nejvíc těšíme. A kdo jiný než herní vydavatelství by se nás o herní hojnosti měl snažit přesvědčit: Sony na svém kanále zveřejnila přehled her, které letos můžeme vyhlížet na konzolích PlayStation.

Z pohledu exkluzivit se připomíná vydání Final Fantasy XVI, ale také pokračování skvělé komiksovky Marvel's Spider-Man 2. O slovo se přihlásil také chystaný datadisk pro Horizon Forbidden West, Burning Shores, který vás zavede do postapokalyptického Los Angeles.

Tím ale výčet ani zdaleka nekončí, v přehledu naleznete třeba brzy vycházející Forspoken, sympatický návrat ke kořenům Assassin's Creed Mirage, předělávky hororů Resident Evil 4 a Dead Space či videoherní Suicide Squad: Kill the Justice League. Dále letos mají dorazit Street Fighter 6, Star Wars Jedi: Survivor, Hogwarts Legacy nebo oživení sérií The Lords of the Fallen a Alone in the Dark.