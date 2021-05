Sony představuje nové barevné variace ovladačů DualSense

Šťastní majitelé PlayStationu 5 mohou od včerejška být zas o kousek šťastnější. Pokud jim totiž nevyhovuje ikonický černobílý design, který kromě konzole zdobí i ovladač DualSense, budou již brzy moci své trápení vyřešit. Byť tedy jen co se týče toho gamepadu.

Your first look at Cosmic Red and Midnight Black, two upcoming colors for the DualSense wireless controller: https://t.co/UDw2Uo48EQ pic.twitter.com/WOHtIO4FNl