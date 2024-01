Sony možná chystá novou verzi ovladače DualSense

12. 1. 2024 11:00 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Sony dost možná chystá zbrusu novou verzi PS5 ovladače DualSense. Prozradil to kanadský obchod Best Buy a britský EE, kde se objevily první informace o jakési „V2“ populárního ovladače.

Druhá verze by měla vypadat prakticky identicky, nicméně výrazná změna by měla spočívat v baterii. Aktuální DualSence vydrží něco kolem sedmi či osmi hodin, samozřejmě podle stylu používání. Zato údajná druhá verze by měla výdrž zvýšit na zhruba 12 hodin, což by už mělo stačit i na opravdu hodně dlouhé herní večírky.

Vedle toho výpis z produktové stránky naznačuje také nabíjecí stanici jako součást balení. Cena by měla zůstat stejná.

zdroj: The Verge

Obrázek produktové stránky údajné nové verze ovladače, zdroj: The Verge