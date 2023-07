Sony hlásí 40 milionů prodaných konzolí PlayStation 5

Elegantní linie konzole od Sony nepřestávají lákat zákazníky a společnost ohlásila pokoření pohledného prodejního milníku: Za necelé tři roky od spuštění prodeje našlo nové majitele už čtyřicet milionů PlayStationů 5.

Thanks to you, PS5 has surpassed 40 million units sold since its launch in November 2020. More details: https://t.co/npSoEt0nJG pic.twitter.com/CqQFlQJBxZ