Slay the Spire konečně vyjde na telefonech s Androidem

29. 1. 2021 10:32 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Trvalo to, ale průkopnický karetní roguelike Slay the Spire se konečně dostane na mobilní zařízení s operačním systémem Android. Zatímco majitelé iPhonů a iPadů hrají už od loňského června, my ostatní se dočkáme teprve 3. února, což je ale už příští středa!

Nicméně tvůrci jaksi zapomněli prozradit pár důležitých informací. O ceně tedy můžeme pouze spekulovat (na iOS vás hra vyjde na 10 eur), stejně jako můžeme jen doufat, že zrovna na našich zařízeních Slay the Spire poběží, když nevíme ani to, jakou nejstarší verzi Androidu podporuje… Je to ale skvělá zpráva, protože Slay the Spire je jedna z nejlepších her posledních let, viz recenzi. Těšíte se?