Skin koně do Diabla IV stojí nehoráznou sumu

14. 2. 2024 13:00 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Kosmetické mikrotransakce se dávno staly běžnou součástí herního světa. Své o tom ví třeba Epic, který z Fortnite udělal funkční multiversum a může tak lidem prodávat skiny Vetřelce nebo Ricka a Mortyho. V Blizzardu se ale někdo musel zbláznit, nebo aspoň seknout s desetinnou čárkou.

The new Vitreous Scourge mount can be purchased in a bundle with 7,000 Platinum for $64.99.#DiabloIV #Diablo https://t.co/xqnxzIWvTC pic.twitter.com/DrWXob4ybv — Wowhead (@Wowhead) February 13, 2024

Nový mount do Diabla IV totiž stojí víc než samotná hra. Balíček Virtreous Scourge vyjde na těžko uvěřitelných 64,99 dolarů, což přirozeně mezi hráči vyvolalo vlnu pobouření. Není to přitom poprvé, co se Blizzard dostal pod palbu kritiky za svou cenovou politiku. Podobnou nevoli vzbudily i ceny barevných variací pro Town Portaly. Dali byste za koně do hry patnáct set?