Šindži Mikami se po krátké pauze vrací k vývoji her

13. 10. 2023 14:30 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Šindži Mikami před několika měsíci odešel ze studia Tango Gameworks, které v roce 2010 založil a řídil. Důvody jeho odchodu stále nejsou jasné, ale zdá se, že vyhoření z tvorby her v něm roli nehrálo.

Tvůrce totiž včera na Twitter napsal, že mu konečně uplynulo období, kdy po svém odchodu kvůli konkurenční doložce nemohl na hrách pracovat, takže by se měl asi vrátit zpátky do práce (děkujeme VGC).

Jestli se pustí třeba do vysněného nového Shadows of the Damned, na němž by spolupracoval s Góičim Sudou, nebo do nějaké svého vlastního projektu, to už je otázkou budoucnosti. Tvůrce prvních čtyř dílů série Resident Evil nápady rozhodně nepostrádá a všechny jeho projekty se vyplatí sledovat.