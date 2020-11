Seznam možností usnadňujících hraní nového Spider-Mana je ohromující

Možná to není tak ohromující jako v případě letošního The Last of Us, ale i tak si hru Spider-Man: Miles Morales můžete do značné míry přizpůsobit vlastním představám a možnostem. Všechny je vypsali sami tvůrci na svém Twitteru, ale v o něco přehlednější formě je najdete v článku od GameSpotu.

Usnadnění za vás například vyřeší QTE sekvence, pomohou vám s řešením puzzlů, zpomalí prchající nepřátele, vylepší automatické míření, zbaví vás nutnosti používat pravou páčku pro ovládání kamery, je zde několikero nastavení zobrazovaných titulků a mnoho dalšího.

Spider-Man: Miles Morales vychází 12. listopadu na PlayStationu 4 a PlayStationu 5 (u nás až 19. listopadu).

Accessibility is something that is very important to Insomniac Games, @PlayStation & @MarvelGames. Below is a list of some of the major accessibility features you can expect to see come November 12th in #MilesMoralesPS5 & #MilesMoralesPS4. pic.twitter.com/O94sAGG1Le