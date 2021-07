Série Persona prodala 15 milionů kusů, Atlus naznačuje šestý díl

Company of Heroes se vrací v novém díle - novinka

Company of Heroes 3 - Gameplay Trailer

Company of Heroes 3 - Oznámení

Bude příští Assassin's Creed něco jako Fortnite? - novinka

BoardGame Club #25 o historii a současné podobě her na hrdiny

LongPlay - The Last of Us třetí epizoda

Beware - Záběry z hraní

Moss: Book 2 - trailer

Deathloop – Záběry z hraní

Death Stranding Director's Cut - Trailer

Fight Club #536: O herních klientech, ale i o novém Switchi

LongPlay - The Last of Us druhá epizoda

Nintendo Switch (OLED model)

Žebříček - Top 15: Který Total War je nejlepší?

GamesPlay - Dobýváme hrad v Chivalry 2

GamesPlay - Wildermyth

Dying Light 2 Stay Human - Trailer o monstrech

Fight Club #535: Špatné i skvělé tutoriály

The Last Oricru – Komentované záběry z hraní českého RPG